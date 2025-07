El nuevo impuesto entraría en vigor el 1

de agosto

[EFE]

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá un arancel del 30 % a los productos procedentes de la Unión Europea (UE) y México, que entrarán en vigor el 1 de agosto, en una nueva escalada con respecto a anuncios anteriores.

Estos nuevos aranceles reemplazarían a los llamados aranceles recíprocos del 20 % con los que EU amenazó a la UE el 2 de abril y el arancel del 25 % sobre los productos mexicanos que no cumplen con el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Trump aseguró que consideraría reducir los aranceles si la UE ofrece “acceso completo y abierto al mercado de Estados Unidos, sin aranceles”, y si México intensifica su lucha contra los cárteles de la droga, que, según él, intentan convertir “toda Norteamérica en un campo de juego para el narcotráfico”.

El mandatario anunció las nuevas tasas arancelarias en cartas muy similares dirigidas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las cuales publicó en su red social Truth Social.

En ambas misivas, Trump señalaba que si el bloque europeo o México toman represalias con aranceles más altos hacia EE.UU., “la cantidad que decidan aumentar se añadirá al 30%”.

El republicano también dio la oportunidad a los socios comerciales del Viejo Continente y México a librarse por completo de los aranceles si deciden fabricar productos en Estados Unidos.

“En otras palabras, en cuestión de semanas, la Unión Europea permitirá un acceso completo y abierto al mercado estadounidense, sin aranceles, con el fin de reducir el gran déficit comercial”, escribe Trump en su carta a la Unión Europea.

En el caso de México, el mandatario explica que estos aranceles podrían modificarse, “al alza o a la baja”, dependiendo de las relaciones entre Estados Unidos y México.

“México me ha estado ayudando a asegurar la frontera, PERO lo que México ha hecho no es suficiente”, escribió Trump a Sheinbaum. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si ese porcentaje del 30 por ciento solo se aplicará a los bienes que no cumplan con el T-MEC 2020 (como ha sido con Canadá).