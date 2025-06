[AP]

La adquisición de Jrue Holiday de Portland ayudó a que los Celtics ganaron su 18mo campeonato de la NBA la temporada pasada.

Ahora, unos Celtics, que parecen estar en transición, enviaron a Holiday de regreso a los Trail Blazers, según indicó el martes una persona con conocimiento de los detalles.

ESPN informó que los Celtics recibirían a Anfernee Simons y dos selecciones de segunda ronda de los Trail Blazers.

La salida de Holiday, quien fue seleccionado por sexta vez en su carrera para el equipo All-Defensive en su primera temporada en Boston, fue confirmada a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no es oficial.

Holiday fue traspasado por los Bucks de Milwaukee a Portland en septiembre de 2023 cuando los Bucks adquirieron al All-Star Damian Lillard. Días después, los Trail Blazers lo enviaron a los Celtics e inmediatamente fue incluido en la alineación titular antes de ganar el segundo título de su carrera en junio del año pasado.

Pero los Celtics han perdido ahora a un segundo miembro de esa alineación titular al menos para parte de la próxima temporada. El alero All-NBA Jayson Tatum se sometió a una cirugía por una lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en la derrota en las semifinales de la Conferencia Este ante los Knicks de Nueva York.