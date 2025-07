Rolando Morales [San Luis Hoy]

El colectivo Pedaleando SLP, denunció que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) no ha cumplido con sus funciones básicas y tampoco ha realizado las convocatorias públicas en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Luis Potosí.

Esto a pesar de que el organismo autónomo y descentralizado tiene como objetivo el definir políticas de desarrollo urbano con características de inclusión, seguridad, sustentabilidad y resiliencia.

En primera instancia Pedaleando SLP señaló que el Implan hace un uso constante de sus redes sociales para promover la imagen del alcalde Enrique Galindo Ceballos, lo cual consideraron una contradicción a sus bases y reiteraron que el organismo no debe ser usado para la promoción política, pues pierde legitimidad y confianza en las acciones que realiza.

Asimismo, señalaron que actualmente se están llevando a cabo las mesas temáticas preliminares de trabajo previo a la actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, sin una convocatoria pública, sin criterios de selección para los participantes, sin publicación de minutas, acuerdos ni avances concretos.

Esto a pesar de que el programa es esencial para el futuro del Centro Histórico, por lo que puntualizaron la participación ciudadana debe ser constante, así como la rendición de cuentas de estos procesos. Advirtieron que si el Implan no asume sus responsabilidades y no abre sus procesos, seguirá con una planeación que no escucha a quienes viven de forma cotidiana en la ciudad.

Finalmente, Pedaleando SLP señaló que existen organizaciones, colectivos y ciudadanos dispuestos a contribuir de buena fe en los procesos, por lo que exhortaron al Implan para abrir sus espacios a la ciudadanía.