(El Universal)

San Andrés Cholula, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz no solo será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también el “guardián de la justicia, ese es su papel”.

La Mandataria federal señaló que aunque “hay algunos que no les gusta, que no les parece”, el pasado 1 de junio, el pueblo de México y no unos cuantos -como era antes- eligió a jueces, magistrados y ministros.

Durante la ceremonia de inauguración de dos torres médicas del Hospital General para la Niñez Poblana, la Mandataria federal destacó que el próximo presidente del Máximo Tribunal es un buen abogado, y un hombre sencillo y honesto.

“Hay algunos que no les gusta, que no les parece, porque antes solo ellos tomaban las decisiones en el país, solamente unos cuantos, pues eso cambió, la decisión del destino de México la toma su pueblo, el pueblo de México”.

Por otra parte, y luego de la detención de 35 migrantes mexicanos en manifestaciones contra las redadas en Los Ángeles, California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no es con violencia ni con arrestos como debe atenderse el fenómeno migratorio.

Sheinbaum llamó a que se respeten los derechos humanos de los paisanos detenidos, quienes, indicó, reciben todo el apoyo de la red consular mexicana.