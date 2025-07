(El Universal)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que el padrón electoral es intransferible y que será defendido para que permanezca como está ante la creación de la nueva CURP biométrica, que será una identificación oficial obligatoria.

El Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores, que contempla la implementación de una credencial digital, así como analizar las posibilidades del voto electrónico, siempre que existan las condiciones.

La aprobación de este acuerdo derivó en señalamientos de partidos de oposición sobre el posible uso indebido del padrón para la CURP, mientras que Morena afirmó que las reformas no vulneran la privacidad de la ciudadanía.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que hasta el momento no hay una petición del gobierno para entregar estos datos, pero afirmó que el padrón y la lista nominal serán defendidos.

“No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera (…) pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es que no hablemos de que se va a entregar el padrón y la Lista Nominal”, enfatizó.