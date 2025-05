Redacción

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, dio el banderazo en la colonia Pavón, a la construcción del primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) para las mujeres, en la un espacio pionero que será refugio integral para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en el que contarán con servicios gratuitos como atención jurídica, psicológica, social, así como actividades de empoderamiento y capacitación.

“Este proyecto nace de una necesidad real, muchas mujeres viven violencia no porque quieran, sino porque no tienen a donde ir; hoy, en Soledad, les decimos que no están solas y damos un paso firme y significativo para erradicar la violencia en contra de sus derechos e integridad”, expresó el Alcalde.

La obra, con una inversión superior a 1.9 millones de pesos, se desarrollará en una superficie de 240 metros cuadrados, donde se habilitarán áreas como sala de espera, ludoteca, salón de capacitación, jardín, juegos infantiles, además de módulos de atención personalizada, que transformarán este espacio en un sitio de protección para miles de mujeres.

“Aquí brindaremos resguardo temporal, asesoría legal, terapia psicológica y, sobre todo, escucha y comprensión”, añadió Navarro Muñiz, quien agradeció la coordinación con el Gobierno Estatal para impulsar este proyecto transversal en un lugar antes designado como caseta de vigilancia de la Policía Estatal, y que hoy representa el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad y bienestar de las mujeres.