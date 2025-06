Flor Martínez

[San Luis Hoy]

La constante descompostura en el pozo de agua que abastece a las colonias Santa Lucía, Morelos, Vizcaya y aledañas, ha dejado sin servicio a cientos de familias que radican en este sector, algunos de los cuales tienen que abastecerse del líquido mediante la compra de pipas.

Celia, vecina de la colonia Morelos II, indicó que esta colonia cumplió una semana sin el líquido vital por red; sin embargo, dijo que en esta ocasión, el Interapas sí ha proporcionado agua a las familias afectadas. No obstante, mencionó que no a todas las personas se les surte, ya que, por sus compromisos laborales, no todos se encuentran en casa a la hora en que envían la pipa a repartir agua.

Ante esta situación, quienes salen temprano y llegan tarde a sus domicilios urgen a las autoridades a que agilicen la reparación del pozo, debido a que en meses anteriores, tampoco tenían el servicio porque el agua se desviaba hacia otras zonas y la presión no llegaba a sus viviendas.

“El problema es que cuando surten agua, hay ciertas personas que no estamos en casa, y eso nos afecta porque regularmente solo la llevan en la mañana, pero por la tarde-noche, nos dicen que el personal ya terminó su turno.

Debido a lo anterior, algunos habitantes, al no poder empatar sus horarios con las pipas del organismo, han tenido que comprar agua a particulares, lo que genera un gasto adicional en sus bolsillos, pues el agua, aseguran, es una necesidad prioritaria.

Entre 250 y 400 pesos pueden gastar a la semana por la compra de agua, dependiendo de la cantidad que utilicen, por lo que consideran injusto que, mientras en el recibo les aparezca un consumo, en realidad no todas las personas la

estén utilizando.

“Hubo un tiempo que la estaban racionando y a veces no sabías qué día llegaba a la colonia. Yo no podía dejar la llave abierta porque salía a mi trabajo; después ya no había presión y ahora otra vez está descompuesto el pozo. No hemos tenido el servicio regulado desde hace mucho tiempo”, lamentó Karen, vecina afectada.