Redacción

[San Luis Hoy]

Con golpes leves resultó el conductor de un taxi luego de que fuera chocado por un auto particular en la avenida Industrias y el Eje 126 de la Zona Industrial, donde los daños materiales fueron de consideración.

El accidente tuvo lugar cuando el taxi número económico 1565, un Tsuru color verde, se desplazaba por el Eje 126 con dirección de sur a norte.

Al llegar a la avenida Industrias intentó ingresar a esa arteria y fue cuando un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco, lo chocó en su costado derecho con la parte frontal.

Por fortuna no hubo lesionados graves en este percance, sólo el conductor del taxi sufrió algunos golpes, pero no de consideración y elementos de la Policía Vial Municipal acudieron a tomar conocimiento del caso, en espera de que los conductores llegaran a un acuerdo en lo particular.