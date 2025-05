Tének se amparan contra líder espurio

Mario Godoy fue designado como delegado del INPI

Miguel Barragán

[San Luis Hoy]

CIUDAD VALLES.- Anuncian habitantes tének y náhuatl de la Huasteca su amparo contra la designación de Mario Godoy como delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en San Luis Potosí.

El documento, dado a conocer el viernes pasado está dirigido a Yaneth del Rosario Cruz Gómez, consejera coordinadora en el INPI, a quien le refieren lo que hace más de un mes argumentaron los líderes: Mario Godoy fue impuesto porque es hermano de Ernestina Godoy, asesora jurídica en presidencia y, además de ello, el recién nombrado quiso primero convencer con que era afrodescendiente y luego que era de origen rarámuri.

Sin embargo, no vive en una comunidad, no habla ninguna lengua originaria o indígena y no ha mostrado ningún interés por este tipo de comunidades.

El amparo fue promovido en el Juzgado Séptimo de Distrito, con número de expediente 498/2025.