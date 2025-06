Debido a intensas lluvias, resultan peligrosos, por el torrente de agua

Carmen Hernández

[San Luis Hoy]

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Ante las constantes lluvias que se siguen registrando en la región, la dirección de Protección Civil Municipal realiza el monitoreo constante de los cruces de las comunidades, se pide a la población extreme sus precauciones al salir o regresar y prevenir cualquier riesgo al intentar cruzar torrentes de agua.

El titular de Protección Civil Municipal Isaí Arellano, refiere que mantiene el monitoreo constante debido a que las lluvias se siguen registrado, en algunos momentos con mucha intensidad.

Por ello se mantiene una vigilancia especial en caminos de cruce de las comunidades del Saucillo, El Paraíso, La Noria, Mojarras de Arriba, pues han aumentado de volumen el agua que llevan, lo que los vuelve peligrosos.

También de las localidades de Ojo de Agua de Solano, San Pablo y Mesa del campanario, el objetivo es brindar el apoyo a las familias para que sea un cruce sin riesgos para su integridad física.

Por lo que es importante que no crucen ríos, no expongan su vida, deben esperar apoyo, no arriesgarse pues puede llegar a a ocurrir una tragedia.