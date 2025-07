[El Universal]

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte del actor Michael Madsen, a los 67 años de edad.

Aclamado y reconocido por su presencia intimidante, voz ronca y mirada penetrante, Madsen se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos del cine independiente de los años 90, en especial por su colaboración recurrente con el director Quentin Tarantino.

Su muerte fue confirmada por su publicista, Liz Rodríguez, quien declaró a los medios que Madsen sufrió un paro cardíaco y fue encontrado inconsciente en su casa de Malibú la mañana de este jueves.

El actor será recordado especialmente por su papel como Mr. Blonde en “Reservoir Dogs” (1992), donde protagonizó una de las escenas más perturbadoras y memorables del cine moderno: el baile sádico mientras tortura a un policía al ritmo de la canción “Stuck in the Middle With You”. Este personaje selló su imagen como el arquetipo del criminal carismático, frío y explosivo.

A lo largo de su carrera, Madsen también destacó en películas como “Kill Bill” Vol. 1 y 2 (2003-2004), donde interpretó a Budd, el hermano silencioso de Bill. Su actuación en esta historia aportó una dimensión melancólica y trágica al universo sangriento de Tarantino.