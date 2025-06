[AP]

NUEVA YORK. Sly Stone, el músico revolucionario y dinámico showman cuyo grupo Sly and the Family Stone transformó la música popular en los años 60 y 70 y más allá con éxitos como “Everyday People”, “Stand!” y “Family Affair”, ha fallecido. Tenía 82 años.

Stone, nacido como Sylvester Stewart, había estado en mala salud en los últimos años. Su publicista Carleen Donovan informó el lunes que Stone murió rodeado de su familia tras luchar contra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros padecimientos.

Formado en 1966-67, Sly and the Family Stone fue el primer grupo importante en incluir hombres y mujeres negros y blancos, y encarnó una época en la que todo parecía posible: disturbios y asesinatos, comunas y encuentros amorosos. Los cantantes chillaban, cantaban, entonaban y gritaban. La música era una explosión de frenéticos metales, guitarras de disparo rápido y ritmos de locomotora, un crisol de jazz, rock psicodélico, doo-wop, soul y los primeros ritmos del funk.

El tiempo de Sly en la cima fue breve, aproximadamente de 1968 a 1971, pero profundo.

El grupo de Stone comenzó como un sexteto del Área de la Bahía con Sly en los teclados, Larry Graham en el bajo; el hermano de Sly, Freddie, en la guitarra; su hermana Rose en la voz; Cynthia Robinson y Jerry Martini en los metales y Greg Errico en la batería. Debutaron con el álbum “A Whole New Thing” y se ganaron el título con su sencillo revelación, “Dance to the