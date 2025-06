El alcalde recordó que la estructura de la Dirección de Comercio fue cesada desde el año pasado

Por Rolando Morales

[San Luis Hoy]

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que los funcionarios municipales sancionados por el caso Rich se mantienen separados de la administración municipal.

“Están sancionados y están suspendidos y se encuentra en proceso, porque ellos se defendieron como era lógico, pero el estatus actual es que están suspendidos de manera definitiva del Ayuntamiento a partir del caso Rich, no ha cambiado la situación”.

Cabe resaltar que los funcionarios sancionados fueron el ahora ex Director de Comercio, Jorge García Medina; el ex subdirector de esta dependencia municipal, José Francisco Juárez; la ex coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, así como el ex jefe de inspectores.

Al respecto, Galindo Ceballos puntualizó que el Ayuntamiento es la única instancia que sancionó a funcionarios públicos por el caso Rich y realizó acciones positivas tras este suceso, pues refirió que el primer nivel de la estructura de la entonces Dirección de Comercio fue sancionada desde el año pasado.

“Todos los días hay una intervención en donde podría haber menores, alcohol adulterado, donde no se respeta el horario, hay más de 800 intervenciones y modificamos el Reglamento de Comercio con una visión de prevención a casos como similares como Rich”.

Ante la nueva normativa comercial, el edil capitalino señaló que sostuvo reuniones con diferentes cámaras comerciales y mencionó que el nuevo reglamento fue aceptado por los mismos a fin de que sus inversiones estén garantizadas y no se encuentren en riesgo.