Tigres femenil cae en la final

Un penal le dio el triunfo al Gotham FC y coronarse campeón

[Agencias]

Con la solitaria anotación de Esther González, el Gotham FC le arrebató el sueño a Tigres de calificar al Mundial de Clubes, ganando 1-0 la gran final de la W Concacaf Champions Cup 2025.

El partido arrancó inclinado para las visitantes, quienes al minuto de comienzo probaron a Itzel González bajo los tres postes. La afuera felina detuvo con algo de problemas un tiro de Jaelin Howell, el cual se les escurrió de los guantes para dejarle el rebote a Sarah Shupansky, desaprovechando el regalo la estadounidense y estrellar la redonda en la humanidad de la cancerbera.

El susto tempranero puso a trabajar a las locales, pues a partir de ahí emparejaron futbolísticamente el cotejo con un trallazo de Lizbeth Ovalle, aunque pasó por un lado del arco protegido por Ann-Katrin Berger al 16’.

Las universitarias parecían tomar mando del duelo, cuando pasando la media hora tuvieron la acción más peligrosa en un cabezazo de Greta Espinoza, remate que pegó en el travesaño para ahogar la celebración en las gradas del “Volcán”.

El empate estaba latente de cara al segundo lapso, sin tembargo, una infracción dentro del área de Anika Rodríguez sobre Midge Purce fue dictaminada como penal por la silbante y fue González la encargada de enmendar el error de su compañera, atajando la pena máxima de la dorsal 23 y darle vida a su equipo hacia el complemento.

El segundo tiempo continúo con el mismo ritmo que su antecesor, la visita siguió dominando con y sin la pelota a las regias pero con efectividad nula, siendo una volea de Geyce rebotada en Ovalle, lo más peligroso al 58’.

El reloj siguió su curso y fue hasta la recta final que nuevamente una imprudencia felina dentro del área, brindó la oportunidad a la visita de encaminarse a un triunfo histórico. Esta ocasión, Jimena López provocó un segundo penal sobre Emily Sonnett, que intercambió por gol la española González, con drama incluido, esto al 81’.

Dicha anotación cayó como valde de agua fría para Pedro Losa y compañía, quienes ya ni pudieron enderezar el camino y vieron como el deseo mundialista se esfumaba en manos de las pupilas por Juan Carlos Amoros, que dicho sea de paso, realizó un hito en el balompié femenino norteamericano.

Las “Amazonas” perdieron por partida triple, pues además de no ‘campeonar’ en casa, no avanzar a la Copa de Campeonas en 2026/ Mundial de Clubes del 2028 y tampoco estarán en la próxima edición de la “Conca” al no calificar en puntos.