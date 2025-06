Se convertirá en 1er. jugador en la historia de NBA en jugar una 23ra. temporada

[AP]

LeBron James está ejerciendo su opción de 52.6 millones con los Lakers de Los Ángeles para 2025-26, confirmando aún más que se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar una 23ª temporada, dijo el domingo una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni James ni el equipo anunciaron la decisión públicamente. ESPN y The Athletic fueron algunos de los primeros en informar sobre la decisión.

James, quien recientemente regresó a los entrenamientos en la cancha después de tomarse varias semanas para recuperarse tras torcerse un ligamento de la rodilla en el último partido de los playoffs de esta temporada de los Lakers, dijo a la AP a principios de este mes que esperaba estar listo para el campamento de entrenamiento. Eso fue una señal obvia de que planeaba regresar para un 23º año, en el cual romperá un empate con Vince Carter por la carrera más larga en la NBA por un jugador.

“Tengo mucho tiempo para cuidar mi lesión, mi rodilla, el resto de mi cuerpo y asegurarme de estar lo más cerca posible del 100% cuando comience el campamento de entrenamiento a finales de septiembre”, dijo James en esa entrevista.

Si existía alguna duda incluso después de eso sobre que James, el jugador más viejo actualmente en la NBA, regresara al menos por una temporada más, ahora ha desaparecido. Tenía hasta la tarde del domingo para tomar su decisión sobre la opción, una que eleva sus ganancias en la cancha a aproximadamente 580 millones.

Esta próxima temporada será su primer año completo con Luka Doncic como compañero de equipo. Doncic fue traspasado a los Lakers desde Dallas en febrero, pero el equipo, que entró a la postemporada como el tercer sembrado en una Conferencia Oeste cargada, cayó en la Ronda 1 ante Minnesota.

James cumple 41 años en diciembre. Ha sido seleccionado para el All-NBA en 21 de sus 22 temporadas en la liga, incluyendo una selección de segunda ronda esta pasada temporada. Ningún otro jugador tiene más de 15 selecciones All-NBA.