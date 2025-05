Berrettini se baja de Roland Garros

No podrá asistir al torneo debido a una lesión no especificada

[AP]

PARÍS.- Matteo Berrettini se bajó del Abierto de Francia debido a una lesión no especificada y será reemplazado en el cuadro principal por un ‘lucky loser’, informaron los organizadores el jueves.

La actividad en Roland Garros arranca el domingo.

El italiano, 28vo en el ranking mundial, se retiró contra Casper Ruud en la tercera ronda del Abierto de Italia la semana pasada.

Dos semanas antes, se retiró de su partido de tercera ronda contra Jack Draper en el Abierto de Madrid debido a una lesión abdominal.

“Simplemente me quedé sin tiempo para sentirme al 100% listo para competir al nivel que se necesita”, Berrettini publicó en Instagram: Estoy deseando competir en césped y ya me estoy preparando con mi equipo. Aprecio mucho el apoyo que siento de todos ustedes y no puedo esperar para volver a la cancha.”

Berrettini alcanzó la final de Wimbledon en 2021, pero desde entonces ha sufrido múltiples lesiones.

El año pasado, se retiró del Abierto de Australia en la víspera del torneo debido a una lesión en el pie derecho.

Hace dos años, se bajó del Abierto de Italia para recuperarse de un desgarro en un músculo del estómago.

Potente sacador, Berrettini también alcanzó la semifinal del Abierto de Estados Unidos en 2019 y tiene 10 títulos en su carrera.