Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

Este viernes vence el plazo para que las y los ciudadanos que realizaron un trámite de reimpresión de su credencial para votar puedan recogerla en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí. Así lo informó Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, vocal del Registro Federal de Electores, quien hizo un llamado a acudir cuanto antes para garantizar el derecho al voto en la jornada electoral del 1 de junio.

“Tenemos ahorita los trámites de reimpresión; aquellos que hicieron su trámite y no han pasado a recoger su credencial, tienen hasta el viernes para hacerlo. El lunes todavía había mil 812 credenciales pendientes de recoger”, detalló el funcionario electoral. En caso de que no sean reclamadas antes del plazo, serán resguardadas a partir del sábado y solo se podrán entregar hasta después de la jornada electoral.

Moreno Castrellón precisó, que el listado nominal con corte al 11 de abril ya fue entregado a las juntas distritales junto con la documentación electoral entre los días 8 y 9 de mayo. Este listado ya se encuentra integrado en los paquetes electorales y fue entregado a las presidencias de casilla para su utilización durante la jornada. “El sistema ya está cargado, todo está listo para que las juntas distritales hagan uso del listado nominal en casillas. De hecho, los paquetes ya fueron entregados”, explicó.

De acuerdo con el vocal del RFE, en San Luis Potosí, participarán poco más de dos millones de ciudadanos en el proceso electoral. “Son dos millones ciento ochenta y dos mil setecientos ocho ciudadanos registrados, si no estoy mal. Es una cobertura del 99.85 por ciento del padrón”, señaló, destacando la amplia cobertura lograda en el estado.

Finalmente, exhortó a quienes aún no recogen su credencial a no dejar pasar el plazo. “Es la última oportunidad para quienes solicitaron reimpresión. Si no recogen su credencial, lamentablemente no podrán votar este 1 de junio”, concluyó Moreno Castrellón.