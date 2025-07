Así lo informó Christian Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino

Por Rolando Morales

[San Luis Hoy]

Christian Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que a finales del presente mes, presentará una propuesta ante el Congreso del Estado a fin de incrementar las sanciones por la tala y poda ilegal de árboles.

Detalló que la modificación en las sanciones previstas se propone una incremento del 60 y 80 por ciento en la tala irregular de árboles y en la poda el incremento iría entre el 50 y 70 por ciento.

“Tenemos que modificar el tema de la reglamentación y cuando yo me refiero al tema de modificarla, no solamente es el tema de la sanción porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir , este año a finales de mes, estaré presentado ante el Congreso las modificaciones pertinentes para sancionar más severamente el tema de las podas y las talas ilegales dentro de la reglamentación”.

De acuerdo con la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado de San Luis Potosí, prevé sanciones cuando se realice la plantación, poda, derribo o trasplante de árboles urbanos, sin respetar las condiciones, requisitos y disposiciones presentes en la normativa vigentes.

Estas sanciones se elevan en un 10 a 300 veces la unidad de medida y actualización vigente (UMA) por cada árbol afectado, lo que implica un costo que oscila desde los 1 mil 134 pesos hasta los 33 mil 942 pesos.

Asimismo, la ley también contempla sanciones por la provocación de muerte o daño físico de arbolado, el incumplimiento de la restitución de árboles, se degrade o se elimine parcial o totalmente zonas y áreas donde se localiza el arbolado urbano, y se dañe o afecte de alguna forma árboles patrimoniales, sanciones que van desde las 50 hasta las 2 mil UMAS quien cometa estas infracciones, lo que representa un costo que oscila entre los 5 mil 657 pesos y puede llegar a superar los 200 mil pesos.