Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

El diputado Marco Gama Basarte, reconoció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Giovanna Argüelles Moreno, presenta deficiencias en el acompañamiento a víctimas, y consideró urgente fortalecer su capacidad de respuesta.

“Creo que es importante un acompañamiento formal con las víctimas, pero también que haya disposición de encontrar una solución. No es solamente la emisión de recomendaciones, creo que es el trato, la atención personal a cada ser humano que necesita de la atención de la propia comisión y de las distintas instancias”, declaró el legislador.

Gama Basarte subrayó que “hace falta que tenga más dientes la propia comisión”, ya que muchas veces las recomendaciones emitidas no derivan en acciones concretas por parte de las instituciones involucradas, lo que retrasa o impide soluciones efectivas. Insistió también en que debe haber voluntad de

diálogo tanto de la institución como de las víctimas.

En relación con las órdenes de protección que impiden el acercamiento entre Argüelles Moreno y al menos dos víctimas, calificó la situación como un “incidente desafortunado”, aunque reiteró que lo esencial es escuchar a las personas afectadas y buscar alternativas de solución. “Estamos hablando de afectaciones a un ser humano; lo primero es escucharlos”, enfatizó.

Respecto a las impugnaciones anunciadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos sobre el proceso de designación de la actual presidenta de la CEDH, Gama aseguró que hasta el momento, no se ha recibido ningún recurso legal que cuestione formalmente el procedimiento. “Se anunció, es distinto a que se presente. Nosotros no hemos sido notificados de alguna impugnación; el proceso está firme”. Añadió que las consultas indígenas no eran aplicables, al tratarse de una convocatoria para elección y no de un acto legislativo.