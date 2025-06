No quedará en el olvido, asegura Cambio de Ruta

Leonel Mora

[San Luis Hoy]

El vocero de Cambio de Ruta, Luis González Lozano, dijo no albergar temor alguno de que el parque “Juan H. Sánchez” o de Morales quede en el olvido, ya que lo que se logró con la sentencia del juicio de amparo fue “colocar al centro de la agenda pública la protección del parque, el respeto a los derechos de participación ciudadana y la necesidad de que todo proyecto urbano se someta a consulta previa e informada”.

Explicó que el juicio no paraliza el proyecto, sino que lo condiciona a que se cumpla con la legalidad. “La autoridad sí puede planear, proponer y diseñar un nuevo parque, pero no puede imponerlo sin consultar a la ciudadanía ni puede intervenir el ecosistema sin cumplir con estudios y requisitos ambientales. El parque no está ‘congelado’; está protegido”, apuntó el abogado.

Incluso, añadió que sí existen mecanismos jurídicos para obligar a las autoridades a cumplir con los puntos incluidos en la sentencia del juicio de amparo: “La sentencia es clara y vincula a distintas dependencias del gobierno del estado. En caso de desacato, puede exigirse su cumplimiento por la vía de la ejecución forzosa”.

Advirtió que si las autoridades estatales ignoran el fallo o simulan su cumplimiento, “desde Cambio de Ruta tomaremos las medidas jurídicas necesarias para que se respete el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho a la participación ciudadana”.