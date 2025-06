Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

San Luis Potosí registra en lo que va de la temporada de lluvias, un total de 148 casos confirmados de dengue, lo que representa una disminución de 40 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó Andrea Elizabeth Guerrero Muro, subdirectora de Primer Nivel de Atención de la Secretaría de Salud estatal.

La funcionaria atribuyó la reducción a las acciones preventivas implementadas desde inicios de año, entre ellas campañas de promoción para eliminar criaderos de mosquitos en patios y azoteas, así como la coordinación con ayuntamientos en tareas de limpieza y fumigación.

“Hemos trabajado mucho en medicina preventiva y educación para la salud. Queremos que las personas mantengan los tinacos tapados y no tengan objetos que almacenen agua; incluso una corcholata puede convertirse en criadero de mosquitos”, explicó Guerrero Muro.

Aunque reconoció que las lluvias favorecen la reproducción del mosquito transmisor, señaló que el riesgo de un repunte significativo de contagios es bajo.

Respecto al mantenimiento de canales de aguas negras y espacios públicos, Guerrero Muro admitió que existen rezagos en algunas zonas, aunque subrayó que se mantienen abiertos los canales de comunicación con los ayuntamientos para reforzar labores de limpieza y deshierbe, a fin de prevenir nuevos criaderos del mosquito.

“Nuestro drenaje no contempla toda el agua pluvial, eso es un proceso natural que nadie controla, pero muchas zonas absorben el agua sin problema. No vemos un riesgo elevado mientras el agua no permanezca estancada por mucho tiempo”, detalló.