El viernes, una exadministradora desalojó el Centro Down Potosino, dejando a personas con Síndrome de Down sin atención

Por Martín Rodríguez

El viernes, una exadministradora del Centro Down Potosino desalojó a la directiva actual y cerró las puertas. Aunque se trata de una organización civil, las personas afectadas consideran que el desalojo no era la acción correcta, porque de ahí dependen diversas personas con Síndrome de Down.

Las personas desalojadas del plantel ubicado en la Avenida Prolongación Azufre del Fraccionamiento Morales, explicaron que durante el periodo en que la persona que tomó posesión del lugar tenía el cargo de administración, había muy pocos ingresos y tenían problemas de liquidez económica, pero además se necesitaba apoyo para el plantel.

Precisaron que con el cambio de administración, las cosas fueron cambiando poco a poco y llevaron una vida administrativa con mejores condiciones, lo que les permitió fondearse y recuperar un poco la situación del centro de atención.

Precisaron que la anterior administradora había solicitado retirarse, pero después, vio que con la nueva administración las cosas estaban funcionando, les dijo que siempre no se retiraría.

Aseguraron que la nueva administración le pidió iniciar negociaciones para que no hubiera ninguna situación adversa, y los miembros aseguraron que la administradora anterior decidió mejor cerrar el lugar.

Advirtieron que el plantel se puso de pie de nuevo con un año de intenso trabajo, porque pidieron el apoyo de personas capacitadas, quienes, con compromiso y esfuerzo, lograron reactivar y fortalecer el centro.

Con el cierre de la escuela, se han quedado sin procesos educativos más de 20 alumnos con discapacidad.