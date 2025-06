Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, criticó el proceso mediante el cual se eligieron recientemente a las y los nuevos magistrados del sistema judicial local, al señalar que no se trataba de una reforma necesaria y que la baja participación registrada en la votación refleja un claro rechazo ciudadano.

“Desde Coparmex volvemos a hacer la indicación de que esta reforma no era necesaria. Vimos hoy una votación que no se debe de repetir, esto no puede volver a suceder en México”, declaró el líder empresarial.

Ortuño Díaz Infante calificó la elección como “ridícula” y sostuvo que esta falta de respaldo social pone en evidencia la inconformidad generalizada de la ciudadanía frente a las modificaciones constitucionales que, a su juicio, no responden a las verdaderas necesidades del sistema judicial.

“Esa votación ridícula del 15%, creo que esto manifiesta realmente el inconformismo por parte de la gente, que de alguna manera no está de acuerdo en que se hagan estos cambios a nuestra constitución”, añadió.

Sobre los perfiles ya designados, Ortuño Díaz Infante dijo que el sector empresarial espera que su desempeño se rija bajo los principios judiciales y la

ética profesional.

La Coparmex hizo un llamado a evitar prácticas legislativas que comprometan la legitimidad de las decisiones públicas y reiteró que vigilará el actuar de quienes asumirán los nuevos cargos judiciales.

De acuerdo con datos del INE, San Luis Potosí fue el segundo estado con mayor participación en la reciente elección judicial, con más de 361 mil votantes.

Sin embargo, también registró el mayor número de votos no válidos para la elección de la Suprema Corte, ya que el 43.2% de los sufragios fueron anulados o quedaron en blanco, lo que equivale a 155 mil 230 votos, el 16.6% del padrón total.