Preocupa que ayuntamientos no apliquen la Ley: C. de Ecología

Por Leonel Mora

[San Luis Hoy]

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, condenó la muerte intencional de decenas de perros registrada en el municipio de Salinas de Hidalgo y llamó a los ayuntamientos a conocer y aplicar sus capacidades de prevención y de sanción de este tipo de actos.

“Estamos hablando de actos verdaderamente salvajes y preocupantes. Esto habla de la conducta humana y es realmente triste que esto se esté dando en San Luis Potosí. Por eso en Salinas (de Hidalgo) y en todos los municipios, los alcaldes y ayuntamientos deben saber cuáles son sus facultades en estos temas”, dijo el legislador en entrevista.

Agregó que, en su opinión, no tiene sentido alguno que la Fiscalía General del Estado (FGE) vaya, investigue, atrape o castigue “si no se sienta un buen precedente y si los ayuntamientos no saben cuáles son sus funciones en el marco de la Ley Ambiental y sobre todo de la Ley de Protección Animal”.

Castro Barrón dijo que “de nada va a servir que nosotros como legisladores endurezcamos las leyes y las penas o sanciones si esto no se va a aplicar. Agradezco que la Fiscalía haya puesto manos en el asunto de Salinas inmediatamente, pero es bastante preocupante que en San Luis Potosí se sigan dando estos casos, como igualmente preocupante es que los ayuntamientos no apliquen la Ley ni sepan cuáles son sus capacidades para evitar que ocurra este tipo de aberraciones que están sucediendo en nuestro estado”.