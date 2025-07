Selene Mendoza

[San Luis Hoy]

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, señaló que los resultados del estudio estadístico hecho por la organización civil “Congreso Calificado”,están amañados y favorecen a los legisladores pertenecientes al PRIAN.

La aseveración de Arreola Mallol se da, en razón de la publicación de resultados reprobatorios hacia la actual legislatura de la cual forma parte y de la cual, solo dos de los 27 diputados y diputadas, cumplieron con los estándares medidos por dicha organización.

Al respecto el legislador de extracción morenista, dijo que era curioso que solo los diputados de Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera y María Aranzazu Puente Bustindui, fueran los únicos perfiles aprobados y para variar “de panzanzo”.

El legislador adjudicó una preferencia hacia los perfiles del blanquiazul porque la organización no gubernamental es aliada del PRIAN y son grupos que están en contra de la 4T, y por ello “pretenden golpetear al Congreso del Estado”, señaló.

“Hemos cumplido con la tarea de las reformas constitucionales y que también vamos a transformar San Luis Potosí, como ya se dio con la reforma al Poder Judicial, cosas que no se califican en este tipo de evaluaciones de escuelita”, defendió Arreola Mallol.

Añadió que es absurdo calificar la cantidad de iniciativas ciudadanas aprobadas, porque los ciudadanos no están obligados a presentar iniciativas, un evento que no es constante, y algunas comisiones del Congreso no las pueden revisar, finalizó el diputado.