HAY declaraciones polémicas del gobernador que suelen escandalizar a unos y atacar de risa a otros, provocar resquemor o divertir a sus seguidores, pero lo cierto es que, de una u otra forma se las ingenia para hacer “top trending” en las redes sociales…

DICE una cosa y otra, y de inmediato se hace viral, y forma parte de la sumatoria de interacciones en las redes sociales, que lo mantiene mediáticamente vivo y de boca en boca, para bien o para mal, con su nombre y con su apellido de aquí para allá, y la relación de su identidad con sus dichos…

SIN embargo, cuando los pronunciamientos vienen del secretario general de gobierno, la cosa cambia, porque sus intenciones van vinculadas a una acción que puede hacer respirar o debe preocupar, ya que es el responsable de arrastrar el lápiz cuando aparece una propuesta de su jefe…

Y es que el jueves, en un evento público, el gobernador propuso crear un esquema de pensiones para que los policías no inviertan toda su vida en cuidar la seguridad de la gente, para retirarse sin pena ni gloria…

YA ordenado por el gobernador, su deseo es automático para el secretario, quien hasta entrada la tarde de antier, consultó a los asesores más sesudos, es decir, a los que sí saben de la materia jurídica y no a los que solo son grillos o tienen labia para incrustarse en la nómina oficial y vivir del erario público de manera cómoda por una temporada de hasta 6 años…

AÚN con la primer lluvia de ideas, aparece una propuesta que sin duda será polémica, porque manejó la palabra “sindicato” relacionada con los policías, y la incluyó como parte de una propuesta de estructura jurídica que representaría una de las opciones para anexar a los guardianes del orden como susceptibles de recibir una pensión…

LO cierto fue dicho también por el secretario, es decir que los policías también son depositarios de actos de autoridad, y por lo tanto su naturaleza administrativa en la nómina es distinta a la de otros cargos burocráticos, porque en las oficinas públicas, fuera de la policía y el campo de la medicina, los empleados de bajo rango no son autoridad, hay cargos de subordinación y obligaciones para prestar servicios, sin ejercer un cargo de autoridad…

PUEDE que el secretario de gobierno haya caído en una imprecisión con respecto a los actos de autoridad, porque la relación de esas acciones obligadas por la ley, más bien están ligadas a las actividades de reacción, de prevención e intervención en actos de emergencia que deben ser inevitables, imprescindibles por tratarse de acciones de auxilio en caso de emergencias…

LO mismo ocurre con los médicos, quienes tienen las facilidades de pertenecer a colegios de profesionistas, a grupos y asociaciones, pero no a sindicatos…

¿SERÁ posible imaginar al SUTSGE o al SITTGE, organizando un paro de actividades para protestar por “x” o “y” cosa relacionada con los policías, que los actos del sindicato tengan demasiada soltura y que los policías o los médicos se olviden de su trabajo de la manera tan fácil, a pesar de que su intervención a veces es asunto de vida o muerte?…

ES verdad que lo planteado por Lupe Torres es apenas una idea, pero quizá valdría la pena revisar el esquema de pensiones de los policías desde otro punto de vista.

POSDATA: Luego de ser diputado y acostumbrarse a vivir del erario público, suele no ser la mejor escuela. El diputado local Cuautli Badillo, ya se convirtió en un problema administrativo para el Congreso del Estado, pero es muy probable que esa condición de faltista o retardado le importa un cacahuate a la gente que está pensando qué va a comer el día siguiente, y sin embargo, su desempeño es un ejemplo del desperdicio de millones de pesos de los impuestos de todo mundo, para mantener a quien no toma en serio su trabajo, ese que tiene implicaciones públicas. Si aceptó firmar un acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano para propiciar condiciones de mejora regulatoria, la poca seriedad con la que se conduce da a entender que quizá no tomará en serio ni siquiera su propia firma. Así es la renovación generacional de nuestros curuleros.

REMATE: Hasta el estacionamiento del Mercado República se llenó de “mojodrilos” con la lluvia. ¿Pues qué trabajo fueron a hacer el Gobierno del Estado y la alcaldía de la capital, si hasta la pinturita se afectó con tanta agua negra?