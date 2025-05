UNA nueva controversia se avecina…

LA organización civil Cambio de Ruta busca un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acerca de las reformas legales que castigan el halconeo, porque según la interpretación, no solo se relacionan con la colocación ilegal de camaritas…

RESULTA que según la interpretación del abogado presidente de la organización, la reforma legal compromete la libertad de expresión, porque una interpretación penal iría contra periodistas, y se convertiría en un arma legal del gobierno, sobre todo para reporteros que realicen algún trabajo no cómodo para la autoridad establecida…

LA propuesta de González Lozano pondrá a prueba a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la destinataria de la petición para que exista un pronunciamiento relacionado con los alcances de la reforma legal, que por lo menos ya mantiene en prisión a un portador de vehículo disfrazado de compañía telefónica de participación mayoritaria en el mercado, equipado con camaritas para instalar y controlar a favor de un grupo delictivo, y ponchallantas, tan de moda entre los delincuentes…

LA doble interpretación de la ley, es la preocupación de González Lozano, porque argumenta que abre la puerta a los abusos de autoridad, esos que ya es rarísimo que alguna autoridad califique y clasifique…

PRECISA que la parte riesgosa de la ley, radica en que por el solo hecho de hacer su trabajo, un periodista podría ser detenido bajo el pretexto de esa ley, que será utilizada como mecanismo de intimidación, “legalizado” con argumentos que relacionan la actitud del trabajador del medio de comunicación con supuestas conductas delictivas que no lo son, por el solo hecho de utilizar equipos de videograbación que en realidad, son parte del trabajo ordinario de los comunicadores…

AUNQUE la CEDH se basa en su mayor parte en quejas ciudadanas por hechos consumados, la protesta y propuesta de Cambio de Ruta, será una prueba para el organismo público…

POR lo menos se sabrá de qué manera está hecha la institución su nueva administración deberá resolver la queja de la organización civil, por el riesgo que los periodistas corren…

CURIOSAMENTE, la iniciativa es hecha pública en un aniversario luctuoso para el periodismo mexicano, puesto que se cumplen años de la muerte de Manuel Buendía, uno de los primeros hombres en investigar a fondo a funcionarios públicos, y en resolver casi a diario, diversos casos de corrupción política ligada a la delincuencia…

LA próxima vez que como periodista utilice una cámara o videocámara, tenga cuidado con sus propias autoridades.

POSDATA: Les espera mucho trabajo a los municipales para resolver el problema urbano que ha generado la grieta en la colonia Aeropuerto. Por lo pronto, y como mínimo, ya deberían estar planeando cómo le van a hacer para reubicar a la gente que está sufriendo de manera directa y en carne propia los problemas derivados de la construcción que se hace insostenible.

REMATE: Quien ya se encuentra en muy abierta campaña electoral es la senadora Ruth González Silva; una vez que le fue pulida su imagen pública, se le enseñó a hablar en público y puede trabajar con multitudes, ya hace promesas y se queja de los que están en el poder, promete poner topes y baches, y se reúne hasta en cinco ocasiones con vecinos y personas, para ir abriendo el camino en un estado donde no solo no hay oposición, sino que hasta la dirigencia del PRI es técnicamente un cuerpo administrativo empleado del Partido Verde. De Morena se sabe que están divididos, porque no todos sus militantes son aliados del partido en el gobierno, y del PAN y Movimiento Ciudadano, ya ni que decir; es una oposición diezmada y con pocos militantes que realmente son activistas.