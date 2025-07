HASTA La pregunta es necia cuando alguien trata de medir que nos espera en el escenario electoral de 2027…

EN el caso del Partido Verde, técnicamente no hay sorpresas, y lo saben los dueños de la franquicia, Ricardo Gallardo Cardona y Ruth González Silva; hasta han llegado a pensar que las elecciones van a ser mero trámite.

SU grado de movilización es tal, que ahora pueden presumir el músculo y los auditorios llenos que alguna vez tuvo el PRI y que extraña el PAN en aquel 2003 que llevó al palacio grande, al divisor del blanquiazul, Marcelo de los Santos Fraga.

MÁS allá de quién se convirtió en el dirigente partidista, el ex presidente estatal del PRD Juan Ignacio Segura, es que al final el Partido Verde sigue mostrando el músculo, con un grupo organizado que está mucho más articulado que los otros partidos políticos, incluyendo sus aliados.

EN el caso de Morena, insiste en ser un partido muy dividido, con las tradicionales tribus y los grupos que viven una eterna pelea por ver, quién se ve más bonito en el “espejito, espejito”, se grillan entre ellos, se enseñan la lengua, se ven feo, se fintean, se escriben anónimos y se exhiben en ruedas de prensa, donde enseñan el eterno dolor de un partido “in vitro”, pero con la fuerza para ganar la presidencia de la nación.

EL Partido del Trabajo sufre de las pocas preferencias para los electores potosinos (es la antigua microempresa o Pyme politica “Pepe y Tito” -PT-, por aquello de que los dueños eran Pepe Belmares y Tito Rodríguez, los únicos que figuraban a pesar de que Cecilia Soto, su ex candidata presidencial, era un perfil prometedor para jalar políticos más preparados).

EN el PRI no hay sorpresas; todavía hay gente despachando, pero la política beligerante de sus dirigentes hizo el trabajo al partido del color ecológico que se presentó este viernes con su nueva dirigencia y sus montones de militantes, aunque del tricolor propositivo y prometedor, quizá su futuro pueda darle supervivencia si el gallardismo compra la franquicia…

PARA el Partido Acción Nacional (PAN), su vida política interna también vive su peor época; lucen muy desarticulados, la pobreza financiera y la casi nula presencia de perfiles prometedores, genera estrés entre los militantes, al que se agrega que en ocasiones, caen dos o tres infiltrados que ayudan a darle fuerza a la división interna y su margen de maniobra casi está inmovilizada.

MOVIMIENTO Ciudadano es una fuerza anaranjada que también se va a dividir, porque los sueños de su presidencia estatal, incluyen ingresar por la puerta falsa a la alianza con el partido mayoritario, y otros militantes prefieren apostar a un futuro en solitario, como en las historias de La Naranja Mecánica, que llevaron a conquistar las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León.

EN resumen, si alguien en la vida política no tiene nada que hacer, no sabe o se avienta a la política sin saberle o sin tener las herramientas para triunfar, entonces que ni le mueva, porque todo parece indicar que el proyecto de la aplanadora electoral para el 2027 saldrá solito para los dueños de la franquicia verde, y técnicamente, ya no van a necesitar que les espanten las moscas; van a lo suyo y solo controlarán daños.

AHORA, parece que el cascajo lo van a tener que agarrar los partidos chiquitos, si es que quieren hacer un papel menos testimonial en las elecciones intermedias de 2027.

POSDATA: Todo parece indicar que la ex titular de los parques Tangamanga, dejó mucha tarea al charro, porque los desagües están llenos de hierba, y se les necesitaba más fluidos para arrojar los excedentes hasta el canalón por donde circularían sin problemas, para descargar en el río Españita.