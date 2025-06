MARILYN Manson, al banquillo de los acusados…

APARTE de ser un cantante no deseado, ya hasta es motivo de una protesta de la jerarquía de la Iglesia católica, que interpreta el concierto como un factor de división social y en cierta medida, como un generador de violencia simbólica y falta de respeto social…

BASTA con entender el currículum vitae del ya muy devaluado cantante, para saber de la naturaleza del reclamo de la iglesia de participación mayoritaria en las creencias, y sobre todo por el antecedente de que la religión católica ya ha enfrentado condiciones similares, por ejemplo cuando la alcaldía de la capital permitió un concierto de un grupo denominado Black Sabbath…

CASI no se notó en un principio, pero finalmente, el mundo del espectáculo se ha convertido en una prioridad del gobierno que ayer vista, mucho más allá de cualquier otra satisfacción de necesidades, y para muestra el sistema de salud…

DOCTORES de los principales hospitales del sistema de salud estatal, han advertido casi desde la llegada de la administración actual del estado, que el gobierno no sólo no gasta lo suficiente en insumos para la salud, ya sea equipamiento médico, medicinas o espacios para atención a pacientes, sino que incluso no se sabe con certeza cómo se gasta ese dinero…

ESE es el principio, porque peor aún, es el hecho de que para algunos el daño social es mayor, porque un espectáculo gratuito puede dejar un buen sabor de boca hasta para aquel familiar de un paciente que luego fallece por falta de medicamentos: hubo concierto gratis, pero no existían las medicinas ni insumos para trabajar en una clínica…

FÁCIL es proponer un grupo musical exótico, muy costoso con cargo al sistema de salud, al sistema de pensiones o a los impuestos que serán pagados por generaciones, para presumir a los turistas, pero ¿qué tal llegar a San Luis Potosí para presenciar el concierto de Marilyn Manson, y encontrarse con que quien no lo conocía, se encuentra con que su producción es un espectáculo digno de la indigencia intelectual de quien lo produce?…

GASTOS mayores donde quiera puede haber, pero entregarlos a una producción musical que causa daño y división social, además, es una decisión que todavía es tiempo de reconsiderar, si se toma en cuenta que estamos hablando del mismo gobierno que presume la unidad y la armonía social, y que la condimenta con sus muy amplias campañas de programas asistenciales…

HACER una pausa y reflexionar acerca de la permanencia o no de Marilyn Manson en la cartelera de la Feria Nacional Potosina, sin duda desembocará en que da lo mismo que se presente a que no abra su concierto, y que es mejor la unidad y la paz social que un espectáculo patético y desde el punto de vista de hacer comunidad, nada edificador…

INCLUSO, se debe pensar a qué genio se le ocurrió sugerirle al gobernador traer un espectáculo de ese impacto social, justo en la era de la prohibición de la violencia simbólica en la música, que se supone es parte de los postulados del actual sistema de gobierno, en el que la congruencia diría que no encaja un músico satánico en un gobierno donde su máxima autoridad despide a la gente que rellena sus eventos, con el ya socorrido “Dios los bendiga”, esa frase que precisamente por las congruencias, fue cuestionada en el testamento político de Horacio Sánchez Unzueta…

JALEN para donde jalen, los políticos están llamados a demostrar con acciones su discurso: Si hay retórica de paz social, entonces procurar la paz social; si hay retórica de respeto, entonces procurar el respeto; si hay retórica de transparencia, entonces hacer lo que hasta ahora es imposible, es decir, ser transparente; si hay retórica de erigirse como quien dice que bendice al pueblo, entonces que lo haga. Marilyn Mensón (Manson), de ninguna manera es factor de unidad social.

POSDATA: Ya están listos los resultados de la elección de los cargos judiciales, y quedó un sabor de boca de muy baja participación ciudadana, de desinterés y de contaminación política para la elección de cargos técnicos. Pobre sistema judicial, tan lejos de la Constitución de 1917, y tan cerca de las aves rapaces de la política.

REMATE: No consultar con la ciudadanía, se ha vuelto actividad común desde que puso el mal ejemplo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace la mano hace la cola, y así actúan casi todas las instituciones de todos los niveles, aunque a veces se curen en salud. El Congreso del Estado tiene una deuda muy grande con las familias de las personas desaparecidas.