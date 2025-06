SI de cálculos se trata, cruzar fronteras para cumplir deseos de vida mejor, no es cosa fácil, y menos cuando se pasa de una vida sin oportunidades, de marginación y de indolencia institucional, a un sueño que implica arriesgarlo todo…

DESDE que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la guerra contra la migración, las 24 horas de este miércoles quizá han sido las más largas de la vida para miles de mexicanos que trabajan de manera honesta y hasta para los niños y los viejos que nada tienen que ver con la batalla iniciada dentro de su país por el ejército gringo, pero que también son blanco de las redadas contra aquellos que se meten como indocumentados…

ES cierto que a los vecinos les asiste su legítimo derecho de defender la tierra de cualquier acto que rompa el orden público, ya sea por criminales, narcotraficantes o terroristas, pero ningún mecanismo de defensa justifica el maltrato a la gente de bien, aquella que no se mete con nadie y que sólo va a producir para ganarse la vida…

UN miércoles muy largo, comenzó con una nueva estrategia militar que pretende atacar a todo aquel que se introduzca fuera de los puntos fronterizos y sin revisión…

HAN pasado 83 años desde que el propio gobierno estadounidense pidió mexicanos para trabajar en las fábricas, laborar en el campo y realizar labores de asistencia en lugares que se quedarían vacíos, porque sus habitantes se fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial…

SE trata de más de ocho décadas que se ha reforzado la presencia de mexicanos en aquel país, a los que se suman sus ancestros que decidieron quedarse en el lado norte del Río Bravo y se nacionalizaron allá, pero a través de las generaciones siguen en contacto con los de aquí…

LA historia ha contado vida y obra de los de aquí y los de allá y ha enraizado la cultura de la migración, de aquellos que en los primeros años de la venta de una parte del territorio mexicano, en los tiempos de Antonio López de Santa Anna, acudían a reencontrarse con sus familiares de vez en cuando, hasta que aparecieron otros gobiernos gringos que aflojan o aprietan…

ES tiempo de un gobierno que no quiere mexicanos allá, y lo menos que se deberá hacer es cuidar que las diferencias por la migración sean solo temporales y no vayan a enraizar un problema que ya no se resuelva con facilidad…

PERO ¿cómo pensar en eso si hay autoridades que incluso están distraídas en la ya muy avanzada carrera por el año 2027, y meten complicaciones a una agenda que debería ser tratada con urgencia?

REPASO: Ahora que el PRI anuncia que impugnará el revés a Sara Rocha, cabe advertir lo que sucedió en el PAN con Verónica Rodríguez, y lo debilitada que está la oposición en San Luis, casi inexistente por fracturas internas y una caballada muy flaca para el 2027. ¿Cómo andarán las cosas en el partido en el poder y en Morena?, ¿ya laten los corazones de los candidateables?, ¿será que el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz ya construye castillos en el aire?

POSDATA: Ya estuvo, ¿no?. Meterse con adversarios políticos y personas incómodas ha sobrepasado los límites. ¿A quién se le ocurrió la miserable idea de crear fichas de búsqueda para criticar a los políticos que no son de la marca de quien usó sus equipos de diseño para llamar la atención? Más o menos desde 2018, una corriente política radicalizó sus ataques, básicamente con infundios, para la destrucción pública de personas y perfiles y así ha sucedido a través de todos estos años con personajes de la vida política, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios y todo el que se les ocurra. A decir del Colectivo Voz y Dignidad, lo ocurrido este miércoles pasó por encima de lo tolerable.