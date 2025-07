¿CÓMO están administrando el Mercado República?…

DESDE hace 27 años, según el testimonio de usuarios de este centro de abasto popular, se encuentra restringido el Salón de Usos Múltiples, y eso que fue creado para el desahogo de actividades lúdicas, de entretenimiento, de reuniones gremiales, de eventos sociales y de actividades deportivas y educativas…

SEGÚN las cuentas, se perdió el control de esa área desde que el presidente municipal era Alejandro Zapata Perogordo y la administración del mercado no volvió a recuperar el dominio sobre el espacio…

COMO ocurre en el República, hay otros lugares donde las administraciones de los mercados hacen lo que quieren con los sitios que les fueron confiados, extralimitan sus funciones y definen qué sí y qué no se hace en ellos, aún y cuando ya de por sí se encuentran muy afectados con el ambulantaje…

UN ejemplo es el Mercado Hidalgo, donde de pronto un grupo político de comerciantes consiguió presionar a la Unidad de Gestión del Centro Histórico para introducir en locales de vendedores de toda la vida, a miembros de organizaciones de comerciantes de la vía pública y es tal el caso, que algunos de fuera ya tienen el control de espacios de adentro, se metieron a vender, con costo para otros comerciantes que perdieron su lugar…

LO grave del caso es que esos comerciantes de la calle Hidalgo que se metieron, usan locales de adentro pero también trabajan afuera, es decir, ni siquiera por esa acción mal hecha se resolvió lo que decían que era un problema con el comercio en la vía pública…

OTROS mercados municipales no tienen problema, pero no porque no los pudiera haber, sino porque son tan poquitos los comerciantes que ni siquiera se pelean por los locales, dejan las vacantes de manera eterna y andan tranquilos y en paz…

DEL lado estatal, también hay problemas con los mercados, porque en la primera mitad de la década de 1990 fue creado el mayor centro de abasto popular conocido como Mercado San Luis 400, nombre que lleva desde el 3 de noviembre de 1992, fecha de celebración de los cuatro siglos de la fundación de San Luis Potosí; también abrió El Baratillo de Carranza, el Mercado Anáhuac (convertido ahora en un ring de lucha libre), La Pulga de Allende, el Mercado Tomás Vargas y el Mol de los Reyes…

ESOS espacios representaron un espacio para la reubicación temporal de ambulantes, pues los comerciantes regresaron a la calle y algunos de ellos son los que tratan de introducirse ahora al Mercado Hidalgo con ayuda de la administración de ese lugar…

PRECISAMENTE por la falta de controles, es como la administración del Mercado República, por varias generaciones, perdió autoridad sobre su propio Salón de Usos Múltiples y es fecha que, según los testigos, un grupo de vendedores lo utiliza como bodega.

POSDATA: Ayer, alcalde de Soledad y gobernador de San Luis hablaban de los policías a los que les gusta la pedidera de lana. Ya hasta traen en la mira a algunos inspectores. A ver qué pasa con ellos y qué les hallan. Ojalá así de expeditos sean los procesos contra malos servidores públicos en todos los municipios y en el Ejecutivo estatal. Es fecha que los diversos niveles de gobierno le sacan la vuelta a la responsabilidad moral por el accidente del antro Rich, por ejemplo.

REMATE: Es frecuente que se diga que hay servidores públicos técnicamente ignorantes de su encargo. De hecho, la ineptocracia se va a apoderando de muchos cargos públicos, y ya lo vimos con aquellos de 95% de confianza y 5% de capacidad inventados por López Obrador. Ahora viene una generación de magistrados donde algunos de ellos probablemente sean incapaces de ejercer su cargo, y es tal el nivel de preocupación, que ya hay un funcionario judicial que propuso utilizar la Inteligencia Artificial para trabajar.