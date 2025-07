LA justicia no es sinónimo de ser generoso o no generoso con los políticos…

O se es persona íntegra o no se es…

Y a veces, hay políticos que salieron muy delicaditos con la crítica, y más, los ligados a Morena o que se dicen simpatizantes de la 4t, ya sea por convicción o por una idea convenenciera…

HACE algunos meses, el columnista del diario El Universal, Héctor de Mauleón, puso en evidencia las andanzas de un fulano trabajador de aduanas en el norte del país, cuyos antecedentes y funciones cuestionó por sus resultados malos y su actitud nada buena con la transparencia y la trazabilidad de las acciones correctas, y lo relacionó con su esposa que contendió para un cargo judicial importante…

FINALMENTE, ambos son personajes cuyas funciones se derivan de cualquiera de los tres poderes del estado, que son pagados por los impuestos de todos los mexicanos, y por lo tanto el margen de exposición a la crítica es mayor con respecto a quienes se dedican a actividades privadas, precisamente porque su sueldo se debe a las percepciones salariales derivadas del sacrificio que hace cada poblador para pagar sus impuestos…

LA persona NN, del estado de Tatatatatatatatatamaulipas, esposa del funcionario aduanal cuestionado, denunció una supuesta violencia de género ante la autoridad electoral local, y su consejo lo condenó a disculparse varios días con la persona pública; su litigio va para adelante; obviamente el periodista sólo se refería a la relación familiar, que sí está sujeta a escrutinio público en los cargos…

EL acoso legal a los periodistas, acelerado con la 4T y sus afines, también alcanzó a una twitera, quien fue condenada aparecer en el patrón de violentadores, por observar que un diputado federal impulsó de manera abierta a su esposa para un cargo en un tribunal local, sin mayor expresión que contar el hecho…

PARA el siguiente caso, basta con recordar que su juego de apellidos es muy famoso: Se trata de Fernández Noroña, quien recibió un comentario poco ortodoxo de un ciudadano en un espacio público, y el legislador lo obligó a disculparse en un evento público…

¿SE recuerda aquel caso donde una persona obliga al alcalde de San Pedro de los Saguaros a meterse a una porqueriza e imitar a un puerco? Pues más o menos así le pasó al infractor cuando lo hicieron disculparse…

HAY otro caso emblemático en el estado de Jalisco, donde una mujer tomó un mensaje nada más para replicarlo, y las autoridades comienzan a hostigarla, cuando solo retuiteó y escribió “ja”…

EN la larga cadena del acoso a periodistas, están involucradas casi puras autoridades de Morena o afines, hasta las que han difundido campañas de que dicen proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, y que luego tergiversan versiones de ciudadanos para difundirlas en canales de WhatsApp, como desmintiendo una versión de un tema…

EN Campeche, Layda Sansores emprendió una ofensiva contra la libertad de expresión muy a su manera, y técnicamente los periodistas ya no pueden alzar críticas a una persona del servicio público si se trata de una mujer; no importa que su caro salario se pague con los impuestos…

EL fallo de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que reconoce en el periodista Juan José Rodríguez, que no existe indicio de violencia política de género ejercida en contra de la titular provisional de la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sara Rocha Medina, en su columna “Las Nueve Esquinas”, es una aportación valiosa porque rompe la dinámica del acoso a los periodistas desde personas y partidos ligados a la 4T y afines por conveniencia a Morena u otros…

EL Tribunal Electoral es enfático en privilegiar la libertad de expresión del columnista, al documentar que no existe la violencia política de género, y que como persona pública, la exdiputada Sara Rocha debe tener un umbral mayor de resistencia a la crítica, y como observación, también cuidar el buen comportamiento de sus propios simpatizantes o militantes. Ya que le diga al jovenazo aquel que no se ande robando un televisor de un hotel. El hecho delictivo protagonizado por aquel jovenazo, en nada abona a la de por sí ya muy deteriorada imagen de un partido político que todavía en la elección presidencial de 1994 era exitoso, y que incluso se había originado de aquella familia revolucionaria que se unió después de tantas vivencias que incluyeron el gobierno corrupto de Victoriano Huerta. El PRI de Sara también pagará los dividendos del naufragio democrático del que está siendo cómplice.

POSDATA: En el Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hay un asunto que llama la atención. En la directiva de Gerardo Müller, reelecta en el proceso reciente, se encuentra como secretaria de Servicios de Salud una persona asignada a la Dirección de Desarrollo Humano, pero que a su vez está comisionada en el sindicato, y en sus horas laborales desempeña funciones en la clínica del ISSSTE de Carlos Díaz Gutiérrez donde incluso tiene consultorio. Luego es frecuente que algunos Trabajadores comisionados al sindicato se meten a la grilla y no vuelven a desempeñar una función. La funcionaria que se llama Cecilia Rosso atendía asuntos de los trabajadores y ahora ya no contestan y el WhatsApp, según queja de algunos trabajadores universitarios. Si los empleados pertenecieron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación otra cosa sería, porque el magisterio tiene representantes en el ISSSTE, pero ellos sí funcionan y si llegan a fallar a sus representados, no cabe duda que se les va a armar. Es por eso que ponen en apuros al ISSSTE. ¿Cuándo se va a poner las pilas la funcionaria sindical universitaria?

REMATE: Un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal pone a San Luis como el Estado número 24 en pago a sus policías, en cuentas cerradas a marzo de 2025. El comentario se basa en un informe oficial.