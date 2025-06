VEOLIA se quedó fuera de la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Tanque Tenorio cuando concluyó su contrato, el 21 de febrero de 2024 y de inmediato vinieron los problemas…

EN la prisa por buscar la forma de operar, de pronto, los contratados por el Gobierno del Estado dejaron de tratar toda el agua y se salió por las alcantarillas de la colonia Los Molinos, hasta inundar casas y calles…

SEGÚN el gobierno del Estado, se había hecho contrato de inmediato con una empresa que supiera a Veolia, la compañía que originalmente administraba la planta del Tanque Tenorio, después de sustituir a la compañía francesa Degrèmont, la que originalmente abrió la operación para tratar 800 litros por segundo, para abastecer tanto a agricultores del ejido La Libertad como para sustituir 11 pozos de la batería de los que utilizaba la planta termoeléctrica de Villa de Reyes…

DE la operación, Degrèmont, técnicamente no dio ningún problema en sus años de operación y, sin embargo, la nueva razón social tampoco provocó ningún contratiempo y la Comisión Federal de Electricidad recibía agua de calidad, por ejemplo, para los procesos térmicos de generación de energía…

AÚN con su nueva configuración, la planta de Villa de Reyes, de todos modos va a requerir de agua suficiente para sustituir los Pozos que ya se encontraban desgastados antes de la creación del esquema de tratamiento de agua de procedencia urbana…

SIN embargo, el Gobierno del Estado planeó las cosas apresuradas antes de evitar la ampliación del plazo de operaciones con Veolia, ocurrió el incidente del fraccionamiento Los Molinos y comenzó a emplear a extrabajadores que luego se incorporaron a la empresa Blonomb S.A. de C.V., que este martes fue noticia nacional, y que por cierto fue creada ocho meses antes de recibir el contrato con la CEA…

EL incidente del intento de recuperar la planta, parece no llevar de fondo un trámite legal o administrativo, sino solo formalizar la posesión del sitio de tratamiento, pero con un esquema que tiene aroma de ilegalidad…

COMO siempre, si la jugada les sale mal, al ratito las víctimas serán otra vez los ciudadanos. Es previsible que si el gobierno pretende que haya nuevos operadores de la planta, inicien con la curva de aprendizaje en la que seguramente habrá un nuevo accidente con las aguas residuales. Lo mejor es que se preparen, si es que no quieren afectar a terceros.

POSDATA: Se supone que si otra cosa no pasa, el doctor de trayectoria intachable, Francisco Hernández Ortiz, dejará la dirección de la Escuela Normal del Estado, su casa por más de 20 años, pero esto ocurre alrededor de una serie de luchas por el poder que vienen desde el interior del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), responsable de la administración de la institución educativa desde hace casi 180 años. A lo largo de casi dos siglos, la institución ha sido formadora de cientos de generaciones de docentes, pero con el doctor Francisco Hernández, puede presumir grandes logros académicos, culturales, deportivos y cívicos. Todo parece indicar que los estudiantes de la institución no están contentos con el cese del director, que por primera vez en mucho tiempo no es un burócrata más.

REMATE: Allá por los rumbos del Hospital Ángeles y la Avenida de las Presas, parece que hay al menos 5000 burócratas que tienen algo que festejar. Habrá sorpresas por una decisión firme que ya tomó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y que devuelve el oxígeno y la vida sindical a trabajadores de gobierno.