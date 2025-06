(EFE)

Acapulco, Gro.- El ciclón Erick, el primero de la temporada 2025 en el Pacífico mexicano, tocó tierra este jueves como huracán categoría 3 y se degradó a tormenta tropical tras su paso por el estado de Guerrero, en el sur de México, dejando afectaciones materiales pero sin registrar pérdidas humanas.

El fenómeno meteorológico provocó intensas lluvias, vientos fuertes y cortes eléctricos en varias zonas de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país, donde la población se preparó con anticipación para minimizar daños.

El recuerdo de los potentes huracanes Otis (2023) y John (2024), que dejaron entre los dos casi un centenar de fallecidos en la zona, movilizó a habitantes y empresarios a tomar medidas preventivas desde días antes de la llegada de Erick. “Ante tanta cercanía o frecuencia que hay de estos fenómenos meteorológicos que lamentablemente nos vienen pegando, estamos tratando de sobrevivir con los recursos que tenemos y tratar de mantener una recuperación (económica)”, señaló a EFE el hotelero del balneario de Acapulco Jorge Laurel.

Los comerciantes reforzaron ventanas, aseguraron mercancías y resguardaron equipo de trabajo, temiendo repetir las pérdidas sufridas en 2023 y 2024.

Aunque Erick no golpeó con la intensidad pronosticada, el temor no fue menor, especialmente entre quienes aún no se recuperan de los impactos anteriores.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el ciclón Erick no causó muertes, aunque sí afectaciones materiales en viviendas, caminos y líneas eléctricas, a la vez que subrayó que personal de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas se desplegó de manera preventiva para auxiliar a la población y reparar daños.

El último reporte de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 123.757 usuarios resultaron afectados, al tiempo que reportó una recuperación del servicio en las zonas afectadas del sur de México en un 26 %.