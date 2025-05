Reubican a más de 700 especies en Sinaloa

[El Universal]

CULIACÁN, Sin.- La violencia en Sinaloa provocó un desplazamiento forzado sin precedentes: más de 700 animales serán reubicados desde el Santuario Ostok, en Culiacán, hasta un nuevo refugio dentro de Bioparc El Encanto, en Mazatlán, para sobrevivir al caos generado por grupos delincuenciales que dominan la entidad.

En un operativo calificado como heroico por expertos en fauna, con el uso de grúas industriales, tráilers, helicópteros y el apoyo de aproximadamente 50 personas, en menos de 48 horas, sin apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni protección federal, se movilizó por 220 kilómetros a casi 100 animales grandes, entre elefantes, felinos y otros cuadrúpedos a su nuevo hogar.

“Este traslado no es una huida, es un acto de resistencia, amor y dignidad. Es una manera de decir que no aceptamos que la violencia también alcance a los animales que hemos rescatado con tanto esfuerzo. Es una especie de Arca de Noé del siglo XXI que no huye de un diluvio, sino de la violencia humana que ha convertido a Culiacán en un lugar inhabitable para todos”, declaró, Ernesto Zazueta, presidente del refugio.