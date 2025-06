(El Universal)

Torreón, Coah.- Ana Luisa Romo Díaz, madre de Noé Antonio Méndez Romo, recorrió las calles de la colonia Nueva Laguna Norte, en Torreón, como un acto de memoria a 15 años de la desaparición de su hijo.

La madre buscadora mencionó que la última vez que lo vieron caminó de la casa de su novia al Periférico Raúl López Sánchez, debajo de un puente peatonal, donde esperaría por el autobús.

Noé Antonio tenía 18 años cuando desapareció el 27 de junio de 2010, trabajaba en un Sanborns y después de visitar a su novia regresaría a su casa, en Gómez Palacio, Durango. Pero nunca llegó.

“Nadie me puede comprobar que llegó a Gómez, mi corazón me dice que fue aquí. Y cómo no le voy a hacer caso a mi corazón”, comentó la madre buscadora.

Expresó que decidió hacer este acto para que la gente se dé cuenta que su hijo continúa desaparecido y exhortó a los vecinos de la colonia y habitantes en general a que si vieron algo, se pongan en su lugar y denuncien, aunque sea anónimo.

“Son 15 años que sufro la ausencia. La verdad me veo cuerda, pero ya no lo estoy. Hay ocasiones que no sé lo que hago. Cruzo calles sin fijarme. Camino por caminar. La gente de esta colonia, si alguien vio o escuchó algo, que lo diga”, comentó.

Ana Luisa, junto a más madres y padres buscadores, caminaron por varias calles con consignas de apoyo a Ana Luisa. Los vecinos salieron de sus casas y grabaron videos. También pegaron hojas con el rostro de Noé en postes de luz de las calles.