(El Universal)

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) “se extralimitó” al decir que “había votos que no deberían de haberse incorporado” al resultado final de la elección judicial del pasado 1 de junio.

En la conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo también insistió en que hace falta una reforma electoral que en su momento presentará y opinó que hay consejeros del INE que están en contra de la 4T.

“Desde mi punto de vista se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final, esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no.

“Entonces, sí son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en ‘todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra’, independientemente de cuál sea o qué se presente”, consideró.

Indicó que la reforma electoral se relaciona con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE y los partidos políticos: “Tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, recursos que tiene el INE, que tienen los partidos políticos y otras formas. También los plurinominales.

“Está en mis 100 puntos una reforma electoral que hace falta y ya. En su momento la vamos a presentar”, dijo Sheinbaum.