(AP)

Dubái, EAU.- Israel lanzó contundentes ataques al corazón de la estructura nuclear y militar de Irán el viernes, haciendo uso de aviones de combate y de drones que había introducido previamente de contrabando en la república islámica para atacar instalaciones clave y matar a altos generales y científicos, un bombardeo que alegó era necesario antes de que su adversario construyera un arma atómica.

Irán respondió el viernes lanzando decenas de misiles balísticos hacia Israel, donde las explosiones iluminaron los cielos sobre Jerusalén y Tel Aviv y sacudieron los edificios.

El sábado se podían escuchar sirenas y explosiones, posiblemente de interceptores israelíes, sobre Jerusalén. El ejército israelí instó a los civiles a dirigirse a refugios.

El medio iraní Nour News, que tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, reportó que se estaba lanzando una nueva ola de ataques. Periodistas de The Associated Press en Tel Aviv vieron al menos dos misiles iraníes alcanzar el suelo, pero no había reportes sobre víctimas hasta el momento.

“No permitiremos que escapen impunemente de este gran crimen que cometieron”, dijo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en un mensaje grabado en el que prometió venganza.

Los servicios de paramédicos de Israel informaron que 34 personas resultaron heridas durante el bombardeo en la zona metropolitana de Tel Aviv. En Ramat Gan, al este de Tel Aviv, un periodista de The Associated Press vio coches calcinados y al menos tres casas dañadas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Estados Unidos fue informado con anticipación del ataque.

Entre los sitios clave que Israel atacó se encontraba la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz, donde se podía ver humo negro elevándose en el aire. También pareció atacar una segunda instalación de enriquecimiento de uranio en Fordo, a unos 100 kilómetros al sureste de Teherán, según un medio de comunicación iraní cercano al gobierno que informó haber escuchado explosiones cercanas.

Israel dijo que también atacó una instalación de investigación nuclear en Isfahan y afirmó haber destruido docenas de instalaciones de radar y lanzadores de misiles tierra-aire en el oeste de Irán.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informó al Consejo de Seguridad que la parte superficial de la instalación de Natanz había quedado destruida. Señaló que toda la infraestructura eléctrica y los generadores de emergencia habían quedado destruidos, así como una parte de la instalación donde se enriquecía uranio hasta un 60%.