(El Universal)

Reynosa, Tamps.- Familiares de los cuatro desaparecidos en la carretera Monterrey-Reynosa a la altura de Cadereyta, exigieron a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León que acabe con la “ley del hielo” y que informe a los directamente relacionados con el caso, sobre los avances de las investigaciones.

El primer caso de desaparición ocurrió el pasado 14 de junio, cuando María de la Luz Lara, de 48 años; Natalia Gisela Ramírez, de 50; y Teresa Lizbeth Pérez, de 26 años, desaparecieron en territorio nuevoleonés.

Las mujeres viajaban a Reynosa en un vehículo Ford Fusión gris, modelo 2011, con placas de Tamaulipas.

Un día después, el 15 de junio, se reportó la desaparición del médico Pedro Antonio Lorenzo Martínez, quien también se desplazaba por esa carretera.

María Luisa Ramírez Martínez, esposa de Pedro Antonio Lorenzo Martínez, enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social quien desapareció el pasado 15 de junio en la carretera Monterrey-Reynosa, informó que la Fiscalía de Nuevo León no los atiende, sobre todo ahora que se encontró la camioneta donde viajaba su esposo y el auto en el que se trasladaban tres mujeres.

“Hace falta que la Fiscalía de Nuevo León se acerque con nosotros que somos los familiares, siento que nos sacan la vuelta, no sé a lo mejor no quieren asegurarnos algo de lo que no están seguros, yo le dije a la Ministerial que nos digan, porque tenemos derecho a estar informados, ellos nos piden algo y los atendemos y estamos al pie del cañón”.

Desesperadas se encuentran Alejandrina Hernández Hernández, Guillermina Meza Lara y Verónica Lara quienes solicitaron la intervención del gobernador Samuel García a fin de que se intensifique la búsqueda de los cuatro desaparecidos pero sobre todo, para que la Fiscalía informe y tenga mayor contacto con los familiares.

“Queremos que el Gobernador de Nuevo León nos apoye con la investigación, que nos dé el historial de llamadas de los celulares para que se arrojen las ubicaciones, para que se tenga mayor precisión en la búsqueda, ellas fueron a ver a la sobrina de Natalia, ya venían de regreso a Reynosa, lamentablemente ellas pararon en Cadereyta, eso fue lo último que nos dijeron y ya no supimos de ellas” dijo Guillermina Meza, cuñada de María de la Luz.