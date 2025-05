El ganado ingresa del sur sin control

(EFE)

Tapachula, Chis.- Ganaderos del sur de México aseguraron este jueves que unas 100,000 cabezas de ganado son ingresadas sin ningún control sanitario al mes por los más de 692 kilómetros de frontera con Guatemala, lo que agrava el problema de la plaga del gusano barrenador que derivó en el cierre, por parte de Estados Unidos, de las importaciones de carne desde México.

Así lo indicó a EFE Julio César Herrera, productor de ganado de Tapachula, al remarcar el problema del trasiego ilegal de ganado en la frontera sur en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“La preocupación es porque el mercado está establecido. Los norteños que tienen comprado en Guatemala les exigen pasarlos, aunque no logren pasarlos a Estados Unidos, pero sí pasan a Chiapas”, sostuvo. Herrera indicó que el problema es que no se revisa, puesto que se cuenta con una frontera porosa, “y no hay control de nada, pasa de todo y las autoridades en este caso se están haciendo ricos”.

El ganadero subrayó que el gobierno federal y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), además de los gobiernos estatales y locales deben trabajar en establecer programas para el control y erradicación de las plagas como es el gusano barrenador.

“Debe haber más puestos de control, retenes que cuenten con algún tipo de alberca, se bajen y pasen a ese tanque que lleva insecticida en contra de la mosca barrenadora”, reclamó por su parte el director del rastro municipal en Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo.