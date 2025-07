[El Universal]

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las irregularidades que se presentaron en la Compra Consolidada de Medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no fue una decisión fácil volver a licitar la compra de medicamentos que presentaron irregularidades por las afectaciones al abasto, pero señaló que su gobierno no podría avalar actos de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal reiteró que el sistema de salud que impulsa su gobierno funcionará al 100% en beneficio de toda la población.

“Es un sistema de salud porque no es programa, es un sistema de salud que va a funcionar al cien, porque va funcionar. En los medicamentos, en efecto, tuvimos problemas en la licitación, pero la decisión entre tener un esquema donde las farmacéuticas que licitaron en contubernio con algunos funcionarios ganaran licitaciones a sobreprecio o acabar con eso, y volver a licitar no fue una decisión fácil por el abasto, pero no podemos nosotros avalar un acto de corrupción.

“Yo me reúno (con los integrantes del Gabinete de Salud) todos los lunes dos horas, a veces tres horas, dándole seguimiento a cada tema: ¿Qué pasó con el quirófano de aquí?´, ¿Qué pasó con el medicamento?´, `¿Ya se resolvió este problema, ya se revolvió el otro?´ “, expresó.

Por las irregularidades hay al menos 13 investigaciones administrativas abiertas.