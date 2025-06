Flor Martínez

[San Luis Hoy]

El Departamento de Ecología del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene una vigilancia constante en establecimientos del sector alimenticio, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental, especialmente en lo relacionado con la instalación y funcionamiento de trampas de grasa.

La titular del área, Yasmín Luna Barrios, informó que durante las inspecciones realizadas en lo que va del año, se han aplicado cinco sanciones a negocios que incumplen con esta medida obligatoria, la cual busca evitar el vertido de residuos líquidos y sólidos en el sistema de alcantarillado.

Entre los giros donde se han detectado irregularidades destacan taquerías y carnicerías, ubicadas en la zona oriente del municipio.

“Durante las supervisiones verificamos que los comercios no estén conectados a la red pública de drenaje de forma irregular, que no viertan aceites ni restos de comida, y que cuenten con trampas de grasa. En caso de que los registros estén colapsados y no se tenga este equipo, se aplican multas”, explicó la funcionaria.

Las sanciones económicas oscilan entre 5 y 200 Unidades de Medida y Actualización UMAS, dependiendo de la gravedad de la falta detectada.

Luna Barrios, precisó que estas acciones de supervisión, se realizan tanto en pequeños negocios como en grandes empresas, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad ecológica y prevenir afectaciones al medio ambiente.