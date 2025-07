Se presentará la propuesta ante el Congreso del Estado para hacerla realidad

Por Selene Mendoza

[San Luis Hoy]

El proceso legal para lograr la desincorporación de Soledad del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) se hará de manera cautelosa, es decir, cuando estén listos los documentos para sustentar la independencia del Ayuntamiento para suministrar el vital líquido.

Se presentará la propuesta ante el Congreso del Estado para hacer realidad la petición, aseveró el alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El proyecto de independencia del servicio se ha anunciado desde la administración municipal anterior, a cargo de Leonor Noyola Cervantes, pero esta semana volvió a surgir.

“No es una ocurrencia, no es un tema político, es un tema de estudio, de factibilidad (…) lo estamos trabajando, no ocultando nada, no queremos generar especulaciones o que se politice”, defendió.

Navarro Muñiz aseveró que hay existencia de un proceso y de estudios para llevar a cabo la creación de un organismo propio para el ayuntamiento, y reiteró que el Gobierno Municipal tiene la capacidad para hacer obras hidráulicas.