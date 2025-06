COLAPSA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS RESIDUALES

Flor Martínez

[San Luis Hoy]

El director de Protección Civil Municipal de Soledad, Martín Bravo Galicia, informó que se han detectado al menos dos viviendas con daños estructurales graves lo que las hace inhabitables, resultado de los recientes reportes a consecuencia de la temporada de lluvias y afectaciones relacionadas con fallas geológicas y colapsos en la red sanitaria.

De acuerdo con el titular del área municipal, aunque se mantienen monitoreos constantes de las fallas detectadas en diversas zonas, en muchos casos las afectaciones no se deben directamente a movimientos geológicos, sino al colapso de la infraestructura de drenaje que no ha recibido el mantenimiento adecuado, lo que genera hundimientos y grietas que la ciudadanía llega a confundir con fallas del subsuelo.

“En estos días de lluvia sí hemos recibido varios reportes, pero muchos de ellos están relacionados con drenajes colapsados. Hay zonas donde el hundimiento del terreno ha sido provocado por la falta de mantenimiento”, explicó

Las viviendas más afectadas están ubicadas en la colonia San Lorenzo y en Santa Lucía, esta última en las inmediaciones de Rioverde y Juárez. Ambas casas presentan daños estructurales irreparables, y se encuentran actualmente deshabitadas. En el caso de la vivienda en San Lorenzo, el inmueble pertenece a un banco por medio de un crédito hipotecario, y ya se gestionó su demolición ante la institución financiera correspondiente.

Aclaró que, por tratarse de propiedades privadas, su intervención se limita a valoraciones preliminares a solicitud de los propietarios. No obstante, no pueden emitir dictámenes oficiales, ya que esto requiere estudios técnicos especializados como los realizados con geo-radares, equipo con el que actualmente no cuentan.

En cuanto a otras viviendas con daños, se han emitido reportes escritos para que los afectados puedan realizar las gestiones correspondientes ante el Infonavit. Hasta el momento, no se han presentado solicitudes formales relacionadas con viviendas bajo el régimen del Fovissste.

El funcionario hizo un llamado a la población a reportar cualquier anomalía estructural, pero también a no alarmarse ante cuarteaduras menores o hundimientos superficiales, ya que no siempre están relacionados con una falla geológica activa.