Flor Martínez

[San Luis Hoy]

Luego de que hace unos días, vecinos de la colonia Lomas de San Felipe reportaron daños estructurales en una vivienda, ocasionados presuntamente por la falla geológica que cruza esta zona, el director de Protección Civil Municipal de Soledad, Martín Bravo Galicia, señaló que se encuentran evaluando si estos daños están relacionados con la falla geológica.

Cabe recordar que en la zona mencionada, se nota la aparición de agrietamientos en el suelo y un socavón, razón por la cual, el funcionario precisó que se atendió el reporte, sin embargo, aún no se puede confirmar que se trate de un fenómeno geológico.

“Yo me voy más por el lado de un colapso de drenaje”, explicó. No obstante, recalcó que no se puede descartar ninguna causa sin antes contar con los estudios técnicos correspondientes.

“La inspección debe ser más a fondo para determinar si se debe a la falla. Ya solicitamos al Estado que la realice” señaló.

Añadió que el peritaje será realizado por el equipo de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), quienes, a través de un georradar, pueden determinar la causa. Dijo que la autoridad municipal aún no puede emitir un diagnóstico definitivo sobre el origen del daño, por lo que se espera que sea en

el transcurso de esta semana.

se tenga mayor claridad sobre las causas, una vez que los especialistas realicen la inspección correspondiente.