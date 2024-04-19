CIUDAD
Evalúa PJE 71 perfiles para secretarios de acuerdos
Ana Paula Vázquez[San Luis Hoy] Setenta trabajadores del Poder Judicial del Estado, presentaron el examen de conocimientos para competir por un lugar en la…
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Pedirán más de 2 mmdp para el transporte público
LA INICIATIVA LA
SUSCRIBE MARGARITO
TERÁN LÓPEZ
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Reforma de Ley evitará que víctimas repitan hechos
SE CONSIDERA
QUE SOBRE EXPONE A LAS AFECTADAS
Y CAUSA DAÑO
EMOCIONAL
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POLICÍA
Combaten incendio de monte en C. Satélite
Estuvo a punto de alcanzar escuelas y viviendas pero lo controlaron a tiempo
Maleante ataca a tiros a paramédicos en la Industrial Aviación
Redacción [San Luis Hoy] Un sujeto disparó contra paramédicos que se dirigían a un auxilio en la avenida Hernán Cortés, les apuntó con una pistola…
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Camioneta de paquetería atropella a una joven
Redacción [San Luis Hoy] CIUDAD VALLES. Una joven resultó con lesiones leves luego de ser atropellada por una camioneta de una empresa de paquetería, cuya…
Clima
SUCESOS
Será remodelada la clínica del ISSSTE
La institución tendrá apoyo del IMSS
La Francia convulsa
Alfredo Narváez, “Pingo”, asiste
en Lyon a una de las jornadas
de protestas que estallaron
en el país galo
Tiran puente dañado por tren a Querétaro
(El Universal) Teoloyucan, Méx.- El gobierno federal comenzó con la demolición del puente vehicular conocido como El Polvorín, el cual fue cerrado a la…