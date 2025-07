Estrella Govea

[San Luis Hoy]

La artista iraní-estadounidense Shadi Yousefian presenta su exposición Memory in Layers en el Museo Universitario (MUNI), donde se exhibe una revisión de más de dos décadas de producción artística.

La muestra incluye ocho núcleos que reúnen obras realizadas entre 2002 y 2025. La propuesta aborda los procesos de identidad desde el desplazamiento, así como las formas en que la memoria puede construirse y reinterpretarse a través del arte. Las piezas exhibidas están hechas con collages de negativos, fragmentos de diarios personales, poesía, fotografías familiares y objetos intervenidos.

En una entrevista exclusiva para Pulso Diario de San Luis, Yousefian habló sobre el papel del arte en relación con la migración. Explicó que su trabajo no busca cambiar la percepción colectiva sobre las personas migrantes, sino darle sentido a su experiencia personal. Afirmó que el arte le ha ayudado a procesar el dolor del desarraigo y que su trabajo es una forma de canalizar esa experiencia. Para ella, el impacto en otras personas es un valor añadido, pero no el propósito principal: “si alguien entiende mi arte y puede conectarse con él, me siento feliz, pero si no lo hacen, está bien conmigo”.

En la conversación, relató el impacto emocional de trabajar con fotografías personales. Recordó particularmente el momento en que cortó la última imagen que tenía de su abuela, tomada antes de salir de Irán. Esa acción le provocó una pausa en su proceso creativo. Sin embargo, expresó que volver a la obra después de ese momento fue parte esencial del proceso artístico, porque “algo más importante salió de ella”. Su uso de materiales personales no responde solo a una intención estética, sino a una exploración íntima que resignifica sus memorias.

Memory in Layers incluye series como Abstract Identity, Fading Memories, Diaries, Letters y Self-Portraits. En ellas, la fragmentación, la superposición y el uso de resinas, cera y transparencias son estrategias visuales que aluden a la complejidad de los recuerdos, la herencia cultural y la representación de la identidad.

La exposición estará disponible al público hasta el 10 de septiembre en la Galería 1 del MUNI.