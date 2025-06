Las piscinas son espacios de recreación y descanso muy valorados, sobre todo en épocas de calor. Ya sea en clubes deportivos, hoteles, casas particulares o balnearios públicos, su uso se ha extendido ampliamente, convirtiéndose en centros de encuentro social y familiar.

Sin embargo, más allá del disfrute que brindan, estos espacios también representan una serie de riesgos importantes que, si no se manejan con responsabilidad, pueden derivar en accidentes graves. El agua, combinada con elementos estructurales, comportamientos humanos y factores externos, puede dar lugar a situaciones peligrosas, especialmente para los niños y personas vulnerables.

Por eso, es fundamental identificar los principales peligros que pueden presentarse en y alrededor de una piscina, y entender cuáles son las estrategias más eficaces para prevenir accidentes.

Riesgos comunes en piscinas

Uno de los riesgos más temidos, y tristemente frecuentes, es el ahogamiento. Es la causa principal de muerte no intencional entre niños pequeños en muchos países. La presencia de agua sin barreras adecuadas, o el acceso libre a piscinas sin supervisión, aumenta enormemente esta posibilidad. Lo más alarmante es que, en muchos casos, estos episodios pueden ocurrir en segundos y en silencio, por lo que es crucial entender que basta un pequeño descuido para que suceda una tragedia.

Otro riesgo muy común está relacionado con los resbalones y caídas. Las superficies que rodean la piscina suelen estar mojadas, lo que las convierte en zonas altamente peligrosas. El juego brusco, las carreras o simplemente caminar descalzo sobre baldosas resbaladizas pueden causar caídas con consecuencias serias, desde fracturas hasta traumatismos craneales.

Muchos accidentes ocurren cuando no hay adultos prestando atención a los niños en la piscina. No basta con estar cerca, la vigilancia debe ser activa y constante. Un niño que se aleja de la orilla o que entra al agua sin flotar correctamente puede encontrarse en una situación crítica en muy poco tiempo.

También existen riesgos menos visibles, pero igual de importantes, como las fallas en el equipamiento o el diseño de la piscina. Escaleras en mal estado, tapas de drenaje sueltas o sistemas de succión mal mantenidos pueden causar atrapamientos, heridas o cortes. En algunos casos, los sistemas de filtrado sin los mecanismos adecuados han generado situaciones de atrapamiento muy peligrosas, incluso fatales.

El manejo inadecuado de productos químicos es otro factor que puede comprometer la seguridad. El agua de la piscina requiere ser tratada con productos como cloro, alguicidas y reguladores de pH. Si estos no se aplican en las dosis correctas, o si se combinan de forma inapropiada, pueden causar irritaciones en la piel y en los ojos, problemas respiratorios e incluso intoxicaciones graves. Además, el mal almacenamiento de estos químicos también puede derivar en incendios o derrames peligrosos.

Las condiciones climáticas también representan una amenaza importante. Nadar durante una tormenta eléctrica es extremadamente peligroso debido al riesgo de descargas. La presencia de rayos cerca de cuerpos de agua puede provocar accidentes fatales, por lo que es esencial desalojar la piscina en cuanto se detectan indicios de tormenta.

Una causa adicional de accidentes está vinculada con la falta de habilidades para nadar. Muchas personas, especialmente niños pequeños, ingresan a piscinas sin saber flotar o sin la suficiente experiencia en el agua. Esta carencia de habilidades básicas convierte a la piscina en un entorno riesgoso. Por ello, fomentar el aprendizaje temprano de la natación es una medida clave en cualquier plan de prevención.

Finalmente, no podemos dejar de considerar las piscinas portátiles que cada vez ganan más popularidad en los hogares, como las albercas inflables. Aunque pueden parecer una alternativa segura y controlada, sobre todo para niños, estas también conllevan sus propios riesgos. Al no estar rodeadas por cercas permanentes ni contar con sistemas de seguridad integrados, es fundamental vaciarlas después de cada uso o asegurarse de que estén cubiertas y fuera del alcance de los más pequeños para evitar accidentes.

Estrategias de prevención de accidentes

Prevenir accidentes en piscinas no solo es posible, sino que debe ser una prioridad absoluta para quienes disfrutan de este tipo de espacios. La seguridad comienza con la conciencia y se fortalece con la implementación de medidas claras y efectivas.

La instalación de barreras físicas alrededor de las piscinas es una de las acciones más eficaces. Cercas de al menos 1.2 metros de altura, con puertas que se cierren automáticamente y mecanismos de seguridad para niños, pueden marcar la diferencia entre un entorno riesgoso y uno controlado. En piscinas comunitarias o públicas, también es habitual complementar estas barreras con personal de seguridad o salvavidas capacitados.

La supervisión constante es otro pilar de la prevención. Un adulto debe estar siempre atento cuando hay niños en el agua, sin distracciones como teléfonos, libros o conversaciones prolongadas. Incluso si los niños saben nadar, la vigilancia no debe relajarse. En eventos sociales, es aconsejable que se asignen turnos entre los adultos para garantizar que siempre haya alguien cumpliendo esta función.

La enseñanza de natación desde edades tempranas es una inversión en seguridad y autonomía. Aprender a nadar no solo protege al niño, sino que le permite disfrutar del agua con confianza y control. Los adultos también deberían considerar aprender, si no lo han hecho, ya que el desconocimiento representa un riesgo tanto para ellos como para quienes intenten asistirlos en una emergencia.

El uso correcto de equipos de flotación es otra medida que puede brindar protección adicional. Los chalecos salvavidas deben ser certificados, adecuados a la edad y al peso de quien los utilice. Sin embargo, es importante recordar que estos dispositivos no sustituyen a la vigilancia activa, sino que la complementan.

Realizar un mantenimiento regular de la piscina garantiza que todos los sistemas funcionen correctamente. Revisar el estado de las escaleras, las cubiertas de los drenajes y la limpieza del agua reduce significativamente la posibilidad de accidentes. De igual modo, controlar los niveles de cloro y el pH evita que se convierta en un foco de infecciones o irritaciones.

Contar con conocimientos básicos de primeros auxilios es una herramienta vital. En situaciones de emergencia, una intervención rápida puede salvar vidas. Saber aplicar maniobras como la reanimación cardiopulmonar (RCP) y tener a mano un botiquín bien equipado son prácticas altamente recomendables.

También es útil establecer normas claras de comportamiento en torno a la piscina. Indicaciones como no correr, no empujar, evitar el buceo en zonas poco profundas o no ingresar al agua bajo los efectos del alcohol deben ser recordadas y reforzadas, tanto en niños como en adultos.

Por último, es fundamental considerar el contexto ambiental antes de ingresar a la piscina. Si se prevé mal tiempo, es mejor posponer la actividad. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, y no vale la pena correr riesgos innecesarios.

Un espacio de diversión que debe ser seguro

Las piscinas deben ser, ante todo, lugares seguros. Aunque representan momentos de alegría, ejercicio y conexión social, el desconocimiento o la negligencia pueden convertirlas en escenarios peligrosos.

Con responsabilidad, supervisión, educación y adecuadas medidas de prevención, es posible disfrutar de ellas con tranquilidad. Crear una cultura de seguridad acuática en el hogar y en espacios públicos no es solo una obligación de quienes las gestionan, sino una responsabilidad compartida por todos los que participan de su uso.