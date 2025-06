Algunas casillas abrieron tarde; la mayoría de módulos estaban vacíos

Jesús Vázquez

[San Luis Hoy]

Matehuala.- Se llevó a cabo la elección Judicial y en el municipio hubo muy poca afluencia de votantes en las diferentes casillas, aunque en algunas si fueron varias personas a votar, la mayoría estaban casi vacías, por lo que rápidamente entraban las personas para poder emitir su voto.

La elección judicial también tuvo un retraso en varias casillas, que no abrieron temprano, lo que generó que la gente que acudió mejor se fuera ya que se estaba presentando una llovizna y no querían mojarse, a pesar de que no se abrieron tantas casillas como en las elecciones presidenciales para disminuir gastos, estas casillas lucían muy vacías pues era muy poca la afluencia de personas que acudía, ya que muchos ciudadanos han mencionado que ni conocían a los candidatos, por lo que optaron por no ir a votar.

En el municipio de Matehuala se colocaron un total de 72 casillas, de las cuales 46 estaban en la cabecera municipal y 26 en las diferentes comunidades, en el caso de adultos mayores y personas con discapacidad, se les daba prioridad para votar, inclusive se les permitía pasar con un familiar para que les ayudara.

Al acudir a casillas de la escuela primaria de la colonia San Antonio, la casilla de la calle de Libertad, de la Primaria Lasso de la Vega entre otras, se pudo observar que estaban acudiendo muy pocas personas votar y solo en casillas como de la colonia Bustamante y de la Plaza del Maestro si había más personas para ejercer su derecho a votar.