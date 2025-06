Jesús Vázquez

[San Luis Hoy]

Debido a las altas temperaturas que se han presentado en Matehuala, y dado que las escuelas no cuentan con aire acondicionado y algunas hasta sin abanicos en las aulas, los alumnos están sufriendo las inclemencias de las altas temperaturas.

Se reportó que alumnos se están enfermando, presentando insolación, dolores de cabeza, en algunos casos infecciones gastrointestinales, mareos, vómitos e incluso problemas de oídos.

En los últimos días se ha estado presentando calor extremo donde se ha llegado a más de 30 grados de temperatura, sin embargo, en algunos salones de clases se siente mucho más fuerte el calor, e inclusive algunos menores se han desmayado en clases. Se recomienda a los padres de familia llevar a sus hijos con un termo de agua fresca para evitar que les dé golpe de calor en las aulas.

Cabe hacer mención que, hay padres de familia que han reportado que al salir los niños de clases salen muy acalorados, y aunque los padres de familia se han cooperado para comprar abanicos, no refrescan los salones. Asimismo, algunas escuelas no tienen techado en las canchas y se ha tomado la decisión de no tomar las clases de educación física para evitar que los niños sufran un golpe de calor. Preocupa a padres de familia que ante las altas temperaturas los

niños enfermen.